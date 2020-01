Čo je za úspechom kampane Kotlebovcov?

Kampaň ĽSNS je lacnejšia, no pritom úspešnejšia než ostatných politických strán. Na čo vlastne míňajú Kotlebovci v kampani peniaze?

Najnovšie volebné prieskumy priniesli úvahy o tom, že víťazom parlamentných volieb môže byť dokonca aj ĽSNS, ktorá pred štyrmi ani v parlamente nebola. Podľa čísel agentúry Focus sú Kotlebovci doterajším víťazom kampane, keď od novembra stúpli ich preferencie z 10% na takmer 14%, kým ostatní s výnimkou Oľano stagnujú či dokonca klesajú. Na čo vlastne míňa táto strana peniaze v kampani?

Kotlebovci zatiaľ minuli 460 tisíc eur, čo je doteraz siedma najmenšia kampaň medzi stranami. Hoci výdavky na volebných účtoch vzhľadom na rôznu splatnosť faktúr nekopírujú presne míňanie v teréne, hrubý obraz dávajú dostatočný. Celkovo plánujú v ĽSNS minúť 700-tisíc, čo je tretina plánov PS/Spolu či Za ľudí a len necelá štvrtina veľkosti očakávanej kampane Smeru.

S vysokou pravdepodobnosťou bude mať ĽSNS jasne najlacnejšiu kampaň zo všetkých strán, ktoré sa dostanú do parlamentu (a to aj oproti niekoľkým stranám, ktoré sa tam ani len nedostanú).

Dve tretiny z minutých peňazí dali Kotlebovci na bilbordy. V decembri ich mali 446 po celkom Slovensku, čo bola štvrtá až piata najväčšia bilbordová kampaň (kompletné čísla nie sú dostupné). V porovnaní s ostatnými stranami vyzerajú ich vizuály menej profesionálne. Hlavnými motívmi sú mobilizačné výzvy typu „Postavíme Slovensko opäť na nohy“ a „Prestaňte sa báť.“

Druhou najväčšou položkou v rozpočte Kotlebovcov sú volebné tlačoviny, na ktoré dala strana už 75 tisíc eur. Ide o ich mesačník Naše Slovensko, ktoré za čias Kotlebu ako banskobystrického župana vydávali za verejné peniaze župy. Obsahom sú typické témy strany – rómska kriminalita, údajný ekonomický a sociálny úpadok po roku 1989, korupcia či zlá EÚ.

Aktuálny bilbord Kotlebovcov (naseslovensko.net)

Do inzercie v tlačených médiách na rozdiel od mnohých strán takmer neinvestujú (doteraz poslali len dvesto eur do regionálneho týždenníka v Bánovciach nad Bebravou). Podobne okrajovo platia reklamu v sociálnych médiách. S reklamou na Facebooku začali až v januári a zatiaľ na ňu minuli len 2000 eur. To je suma, ktorú strana Smer dá na online reklamu za jedno doobedie a PS/Spolu či Vlasť za jeden deň. Nik z reálnych kandidátov na parlament nedáva do Facebooku/Youtubu tak málo ako ĽSNS.

Podľa ich volebného účtu si Kotlebovci neobjednali žiaden prieskum, nemajú platených poradcov ani kvalitnú reklamnú agentúru.

Nabudení priaznivci

Čo však strana má už dlhšiu dobu sú aktívni členovia či prívrženci. Podľa záverečných správ volieb mala ĽSNS vo všetkých posledných voľbách zo všetkých strán jasne najväčšiu sumu bezodplatných plnení, teda rôznych nefinančných darov ako prenájom a organizácie volebných akcií, tlač letákov a dokonca aj kúpa bilbordov (tieto náklady prirodzene nevidno na transparentných účtoch, ale po voľbách musia byť vykázané v oficiálnej správe). V minuloročných eurovoľbách tákato podpora dosiahla 26 tisíc eur, pri prezidentských voľbách dokonca 56 tisíc.

Vyhlásenia strany sú tak nadpriemerne zdieľané aj napriek minime reklamy (a napriek tomu, že im Facebook pred tromi rokmi zrušil oficiálnu stránku). Silný dosah majú aj ich stranícke médiá (KulturBlog, Magazín1, Prehľad Správ). Mário Vidák, niekdajší kandidát ĽSNS, ktorý je podľa Denníka N za posledne menovaným portálom, dostáva z volebného účtu strany mesačne tisíc eur za „marketingové a reklamné služby.“ Jeden z Vidákových minuloročných protirómskych hoaxov patril k najzdieľanejším konšpiráciám roku 2019.

Veľmi vplyvné sú aj názorovo blízke médiá (Hlavné správy, Slobodný vysielač, či donedávna Martin Daňo s Rudolfom Vaskym), ktoré kritizujú najmä kritikov Kotlebovcov, resp. šíria selektívne najmä správy, ktoré nahrávajú ĽSNS. Či už ide o problémy s migráciou, kriminalitou alebo o spory o práva homosexuálov a iných menšín. Silná je aj ich proruská zahraničnopolitická orientácia. Práve Hlavné správy sú zatiaľ jediným online periodikom, kde si Kotlebovci aj kúpili reklamu – včera im uhradili faktúru za 6700 eur.

Podľa decembrového prieskumu Focusu pre Transparency sleduje portál Hlavné Správy aspoň raz týždenne 16% ľudí (menej často ďalších 13%), a mierna väčšina ich čitateľov by web odporučila aj iným. Sú to takmer totožné čísla, ako v celej populácii dosahuje Denník N, ktorých redakcia pravidelne dostáva zo všetkých médií najviac novinárskych ocenení. Sú to tiež o štvrtinu lepšie čísla, ako majú napríklad Hospodárske noviny. V skupine voličov ĽSNS je čítanosť Hlavných správ nadpriemerná - štvrtina ich voličov ich číta aspoň raz týždenne, hoci tu sú čísla už labilnejšie na štatistické chyby.

Desiatky tisíc v keši

Terénnu prácu strany vidieť v obsahu sponzorovaných statusov na Facebooku - väčšina výdavkov nešla na videá, ako u iných strán, ale do pozvánok na dennodenné stretnutia s voličmi, najčastejšie s trojicou M.Uhrík, M.Mazurek a M.Beluský. Podtitul ich stretnutí znie "Neverte slepo klamstvám v médiách - Príďte sa s nami porozprávať osobne." Častú kritiku, respektíve ostrakizáciu zo strany novinárov hlavného prúdu sa tak Kotlebovci snažia obrátiť vo svoj prospech. Podobnú taktiku hry na obeť vidno aj pri informovaní o kontraprotestoch zo strany PS/Spolu či Za ľudí.

S volebnými akciami môžu súvisieť aj veľké hotovostné výbery z ich volebného účtu – dokopy takto z neho vybrali už 37,5 tisíc eur, viac ako všetky ostatné strany dokopy. Na čo slúžia naisto nevieme, lebo Kotlebovci to odmietli vysvetliť. Otázky nad transparentnosťou financovania ich kampane máme ale aj preto, lebo doteraz majú na účte len sedem faktúr za prenájom priestorov, hoci od začiatku kampane podľa ich pozvánok už absolvovali desiatky akcií v prenajatých obecných budovách.

Facebooková reklama je zameraná na pozývanie občanov na stretnutia (Facebook Ad Report)

Stredneveľká bilbordová kampaň a minimálne online výdavky robia z kampane ĽSNS v porovnaní s konkurenciou netypickú, ale zjavne doteraz úspešnú formu kampane. Pritom strana Mariana Kotlebu má dosť zdrojov aj na väčšiu kampaň.

Ku koncu roku 2018 mala podľa výročnej správy majetok za 1,7 milióna eur, z toho na bankovom účte takmer milión eur. Ďalšou veľkou položkou v ich majetku je dom kúpený po minulých voľbách, ktorý je v účtovníctve ocenený na 369 tisíc eur. K tomu dostala strana minulý rok ďalších 840 tisíc ako príspevok za výsledok v minulých voľbách. Aj pri ich výdavkoch na kampaň na prezidenta za stotisíc eur, resp. europarlamentnej kampani za 250 tisíc teda má strana bohaté zásoby aj na tieto voľby.

Ak potvrdia doterajšie preferencie aj pri hlasovaní o mesiac, získajú zhruba desať miliónov eur v štátnych príspevkoch pre ďalšie štyri roky. Poľahky sa tak stanú po Smere druhou najbohatšou politickou stranou na Slovensku.

Gabriel Šípoš, Ľuboš Kostelanský

Podporte kontrolu férovosti financovania volieb – aj od toho záleží, kto sa od marca dostane u nás k moci. Ďakujeme.