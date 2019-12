Viete, ktorú obec majú premiéri Fico a Pellegrini najradšej?

Obec Cigeľ zažíva rozvoj aj vďaka dotáciám premiérov, ale transparentnosť a politická kultúra nie sú jej silnými stránkami

V minulom volebnom období to boli Hrušovany pri Topoľčanoch. Obec, v ktorej vyrastal Robert Fico, sa tešila najčastejšej podpore z fondov rezervy premiéra. Toto volebné obdobie je "víťazom" rezervy Cigeľ, obec s 1300 obyvateľmi neďaleko Prievidze.

Od premiérov Fica aj Pellegriniho dostala obec za ostatné štyri roky podporu až trikrát, viac ako ktorákoľvek iná obec na Slovensku (80 percent obcí nedostalo nič). Celkovo šlo o 44 tisíc eur na cesty, ihrisko a oslavu SNP. Ďalšiu dotáciu z iných fondov Úradu vlády dostala obec pred rokom (výstavba detských ihrísk). Pritom už za predošlej vlády v rokoch 2012-16 dostala obec dve dotácie z premiérovho fondu.

V premiérskej rezerve ide o tri milióny eur, ktoré má predseda vlády ročne k dispozícii, a môže ich rozdať bez akýchkoľvek kritérií. Pôvodne to boli peniaze určené na havarijné stavy, ale Fico rezervu násobne nafúkol a potom z nej spravil klientelisticko-marketingový nástroj svojej moci: ako pravidelne v Transparency meriame a pripomíname, dotácie dostávali najmä obce so starostami za Smer.

Pellegrini rozdal veľkú časť rezervy na konci roka - posledné zmluvy boli uverejnené deň pred Štedrým dňom. K dobru sa mu musí rátať to, že stranícke preferovanie je relatívne najmenšie za ostatné roky. Podiel dotácií pre obce so starostami za Smer bol tento rok 35% všetkých obecných prijímateľov, kým v realite je takýchto „smeráckych“ obcí v krajine 29%. Stále nefér, ale už je to blízke výberu, kde stranícke tričká starostov nie sú kľúčovými faktormi.

Úspešný ako Cigeľ

V čom je ten Cigeľ taký špeciálny? Nedá sa nevšimnúť, že obec v sebe spája robotnícku a partizánsku históriu, ktorá je tradične blízka ľavicovým politikom. Väčšina obyvateľov robí či robila v neďalekých baniach. K podpore baníkov (hoci aj na úkor ostatných profesií, ktoré platia drahšie ceny energií) sa Smer vytrvalo hlási.

Spolupráca s partizánmi v druhej svetovej vojne viedla v obci ku krutým odvetám nacistov. Každý január si Slovenské národné povstanie pripomínajú v Cigeli turistickým pochodom. Posledné dva roky sa ho zúčastnil aj Pellegrini (viď foto TASR), predtým osobne aj Fico. Druhý menovaný chodil do obce aj na futbalový turnaj. Spoločné hodnoty, ale aj osobné kontakty sa starostovi teda zjavne dobre oplatili.

Tým starostom je 65-ročný Štefan Mjartan ktorý je na čele obce už šieste volebné obdobie. Pôvodne kandidoval za SDĽ, teraz za jeho následníka Smer.

Mjartan sa dvakrát stal aj župným poslancom (naposledy už neuspel). Ale darilo sa mu aj tak. Na opravu vlastného úradu dostal predminulý rok z eurofondov aj 220-tisícový grant. Tiež dotáciu na kamerový systém, výstavbu detských ihrísk, na opravu hasičskej zbrojnice ako aj dar hasičského auta (odovzdať prišiel sám Robert Kaliňák).

Udavači,smrad a exekúcia

Cigeľ si však so starostom zažil aj "fekišovské" momenty. Keď pred pár rokmi postavil obci novú bytovku s nájomnými bytmi, žumpu nechal odviesť do potoka (obec ešte nemala kanalizáciu). Na kritiku obyvateľov odpovedal miestnym novinárom svojsky: "Veď smrad k dedine patrí." Keď zase neskôr iný občan našiel zamestnancov obce páliť čiernu skládku a nahlásil to na okresný úrad, starosta to okomentoval: "To sú u nás hlupáci, ktorí stále udávajú."

Dnes obec zverejňujezápisnice zo zastupiteľstva aj s materiálmi na internete, ale nebolo to tak dávno, čo na infožiadosť o preposlanie dokumentácie starosta pre médiá povedal: "Nech si ich prídu prečítať na úrad, kópie nebudeme vydávať len tak hocikomu."

Vo februári tohto roka poslanci po pol roku zistili, žeexekútor zablokoval obci 45-tisíc eur na účte po tom, čo obec nezaplatila dodávateľovi za stavebnú zákazku. Poslanci sa na starostu hnevali, že im nič tak dlho nepovedal. Vyčítali mu, že to vraj tajil kvôli komunálnym voľbám, ktoré opäť vyhral, hoci tesnejšie než predtým.

Atmosféru jednej z diskusií na zastupiteľstve zachytila aj zápisnica:

„Poslanec Ján Krausko mal dve otázky a to či postupoval starosta správne, keď nepodpísal zmluvu s dodávateľom a po druhé, že či príčina exekučného konania bola v elektronickom doručovaní pošty. Mgr. Mária Kodajová sa snažila odpovedať na tieto otázky veľmi obšírne a taktiež sa dotkla poslanca Fábryho, že nie je správne v tomto období, keď sa obec odvoláva, telefonovať s odporcom.

Na to sa poslanec Fábry ostro ohradil, že on nekomunikoval telefonicky ale elektronicky. Napr. žiadal vysvetlenie k niektorým týmto otázkam a zároveň ich požiadal, či by to nemohli prísť vysvetliť na zastupiteľstvo. Ohradil sa, že on nikdy nerobil proti záujmom obce. Zároveň pripomenul, že tú firmu musel niekto pustiť do kultúrneho domu. Mgr. Mária Kodajová sa ospravedlnila poslancovi Fábrymu, že to nemyslela doslovne, že odovzdáva informácie a ďalej oboznamovala zastupiteľstvo, že boli technické problémy, ktoré boli mimo obce.

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Šimon Svitok, ktorý žiadal si naliať čistého vína celej diskusii ohľadom zapríčinenia exekúcie a to v tom, že poslanci zrejme nemajú problém zatiaľ, v postupnom konaní starostu obce, ale hlavne, že celá situácia vznikla od júla 2018 a poslanci sa o tom dozvedeli až vo februári 2019. Lebo podľa doterajšieho vysvetlenia právnikov to vypadá tak, že všetci boli vinní dokonca aj vláda, že obci uvoľnila peniaze len nie starosta obce.

Do toho vstúpil poslanec Fábry a začala nekontrolovateľná konfrontácia a to v otázke, že ak prišla exekúcia, či nedošlo k zlyhaniu komunikácie.

Do rozpravy vstúpil starosta obce, kde povedal, že sa ospravedlnil občanom za zlyhanie komunikácie na ostatnom zasadnutí.“